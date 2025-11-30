Valeria Marini chiede un miracolo per un motivo molto particolare | ecco cosa succede alla showgirl

Valeria Marini vola a Medjugorje e chiede una grazia speciale alla Madonna: il gesto commovente racconta tutta la sua sofferenza. Scopriamo di seguito qual è l’oggetto delle preghiere della showgirl! Leggi anche: Perché Valeria Marini e la madre Gianna Orrù hanno litigato? Parla lei, ma perde le staffe: cos’è successo Il legame tra Valeria Marini e sua madre, Gianna Orrù, è da tempo avvolto da un’ombra dolorosa, fatta di distanza, incomprensioni e tentativi falliti di ritrovare l’armonia. Negli ultimi anni, né gli appelli pubblici della showgirl né le mediazioni di volti noti della televisione sono riusciti a riportare serenità tra le due. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Valeria Marini chiede un miracolo per un motivo molto particolare: ecco cosa succede alla showgirl

Valeria Marini a Medjugorje chiede la grazia: "Solo un miracolo può salvare il rapporto con mia madre" - A Novembre 2023 Valeria Marini e Gianna Orrù erano apparse per l’ultima volta pubblicamente in buoni rapporti, seppure ci fosse stato un piccolo battibecco ... Come scrive notizie.it

Valeria Marini ber om nåde i Medjugorje: «Bare et mirakel kan redde forholdet mitt til moren min.» - A Novembre 2023 Valeria Marini e Gianna Orrù erano apparse per l’ultima volta pubblicamente in buoni rapporti, seppure ci fosse stato un piccolo battibecco ... Scrive notizie.it

Valeria Marini, viaggio a Medjugorje per la madre/ “Solo un miracolo può farmi chiarire con lei” - Valeria Marini fa un viaggio a Medjugorje sperando di poter chiarire la situazione con la madre chiedendo la grazia alla Madonna. Lo riporta ilsussidiario.net