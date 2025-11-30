Valentino Rossi emozioni alla 100 km dei Campioni | out il Dottore vince Bagnaia E che show Lucio Corsi

Tavullia (Pesaro), 30 novembre 2025 — Al Ranch di Valentino Rossi la polvere si alza sempre allo stesso modo, ma ogni anno racconta una storia diversa. Stavolta, nella grande arena di terra battuta che per due giorni è diventata il centro del mondo dei motori, la 100 km dei Campioni ha riscritto ancora il proprio rito: sorpassi, errori, colpi di scena, una folla oltre le mille persone e persino un concerto che ha trasformato il sabato in una vera festa popolare. Perché al Motor Ranch — tra piloti, artisti e amici — lo spettacolo non è mai confinato ai cordoli. Il trionfo di Pecco Bagnaia che resiste agli assalti di Luca Marini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

