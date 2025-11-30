Valentino Rossi emozioni alla 100 km dei Campioni | out il Dottore vince Bagnaia E che show Lucio Corsi
Tavullia (Pesaro), 30 novembre 2025 — Al Ranch di Valentino Rossi la polvere si alza sempre allo stesso modo, ma ogni anno racconta una storia diversa. Stavolta, nella grande arena di terra battuta che per due giorni è diventata il centro del mondo dei motori, la 100 km dei Campioni ha riscritto ancora il proprio rito: sorpassi, errori, colpi di scena, una folla oltre le mille persone e persino un concerto che ha trasformato il sabato in una vera festa popolare. Perché al Motor Ranch — tra piloti, artisti e amici — lo spettacolo non è mai confinato ai cordoli. Il trionfo di Pecco Bagnaia che resiste agli assalti di Luca Marini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Francesco Bagnaia ed Augusto Fernandez vincono l'undicesima edizione della 100 Km dei Campioni Completano il podio della gara svolta al Ranch di Valentino Rossi le coppie di Moreira/Fuligni e Marini/Patacca Scopri i risultati A cura di Simone - facebook.com Vai su Facebook
100 km dei Campioni: Valentino Rossi vince la Sprint, Americana a Bartolini. FOTO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #La100KMdeiCampioni Vai su X
Valentino Rossi, emozioni alla 100 km dei Campioni: out il Dottore, vince Bagnaia. E che show Lucio Corsi... - Tavullia (Pesaro), 30 novembre 2025 — Al Ranch di Valentino Rossi la polvere si alza sempre allo stesso modo, ma ogni anno racconta una storia diversa. Riporta ilrestodelcarlino.it
Bagnaia: "Futuro in giallo", sorriso e vittoria ritrovati a casa Rossi e c'è pure Acosta. Pecco-Pedro sogno VR46 - Bagnaia chiude il 2025 con una vittoria nella 100 Km dei Campioni nel ranch di Valentino Rossi con le voci di mercato che lo portano proprio in VR46 in un dream team con Pedro Acosta ... Come scrive sport.virgilio.it
Tavullia, 100Km dei Campioni ricca di colpi si scena: Bagnaia batte tutti, Valentino Rossi vince la sprint ma poi finisce ultimo. Che show Lucio Corsi: «Torno e magari corro ... - E' la voce di Volevo essere un duro, il plettro di una chitarra, la mano sulla tastiera di un piano e forse, ... Lo riporta corriereadriatico.it