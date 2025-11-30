Vaciago certo: «Di tutti gli errori che la Juve può fare nei prossimi 6 mesi. Questo sarebbe per distacco il più devastante». Così il giornalista. Guido Vaciago scrive così della Juve e di Yildiz all’indomani di Juve Cagliari. Così comincia il suo editoriale su Tuttosport: « Ci sono una decina di errori madornali che la Juve può commettere nei prossimi sei mesi. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta tra le scelte imbarazzanti. Tuttavia, non rinnovare il contratto a Yildiz, blindandolo a Torino e costruendo una squadra intorno a lui (e degna di lui), resta la più devastante con un distacco incolmabile rispetto a tutte le altre possibili fesserie sul tavolo del futuro bianconero ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

