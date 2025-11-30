Vaccino Covid Fda rivela | 10 bambini morti per gli effetti avversi del siero come la miocardite serve revisione politica vaccinale

Un'email interna inviata dal direttore della divisione vaccini dell'agenzia, il dottor Vinay Prasad, sostiene che 10 bambini sarebbero morti a causa del vaccino Covid La Fda rivela che 10 bambini sarebbero morti per via degli effetti avversi del vaccino Covid. Per questo motivo, l'agenzia fed. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vaccino covid fda rivela 10 bambini morti per gli effetti avversi del siero come la miocardite serve revisione politica vaccinale

Vaccino Covid, Fda rivela: "10 bambini morti per gli effetti avversi del siero come la miocardite, serve revisione politica vaccinale"

