Vaccarizzo grosso incendio in una ditta specializzata nel trattamento di materiali ferrosi

Nella prima serata di ieri, i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per un vasto incendio sviluppatosi all’interno di un'azienda specializzata nel trattamento di materiali ferrosi e demolizioni, situata in via Morella, in contrada Vaccarizzo. Per fronteggiare il. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondisci con queste news

Operazioni di demolizione in una casa abusiva all'interno di un villaggio di Vaccarizzo. In mattinata al via il recupero delle masserizie prima che entri in azione la ruspa - facebook.com Vai su Facebook

Grosso incendio a Calcio, brucia una ditta di materassi - Le fiamme sono state fin da subito molto alte ed erano visibili a chilometri di distanza così come il fumo che ha coinvolto l’area circostante. Riporta ecodibergamo.it

Maxi incendio nella ditta di cuscini, quattro intossicati - Grosso incendio a Calcio nel tardo pomeriggio di lunedì 27 ottobre: in fiamme lo stabilimento FabeS. Da bergamonews.it