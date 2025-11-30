Utilitaria si capovolge in piazza Marconi morto un 38enne e ferito un ragazzo di 14 anni

Un drammatico incidente mortale si è verificato, questa mattina, in piazza Guglielmo Marconi, a Catania. A perdere la vita il 38enne Christian Mandra', che sarebbe stato alla guida di una Smart insieme al figlio 14enne, ferito e trasportato in ospedale. L'utilitaria guidata dall'uomo si sarebbe. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

