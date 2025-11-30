Uso e riuso delle ex chiese Tra abbandoni e rinascite hotel gallerie mediateche e c’è pure una chupiteria

"Dio non abita più qui?" Ovvia, la risposta, osservando la fatiscente “chiesa della teppa“, nel Milanese, in mostra sul sito “Ascosi Lasciti”. Molto cliccato, come “Urbex”. Storie, leggende, foto di luoghi dimenticati, nelle varie Regioni, senza più precisi riferimenti (per ovvie ragioni). Ma l’interrogativo rintocca soprattutto dal titolo dell’accurato servizio di Luca Frigerio su spazi liturgici riconvertiti a usi profani (aprile 2022, Il Segno). Dalla chupiteria “Chiesetta” nella Chinatown meneghina, all’hotel nato dalla trasformazione dell’ex-chiesa di Cristo Re in via Colleoni (“da tempio del Risorto a resort”), ha elencato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

