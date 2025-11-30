Uscita disastrosa di Vicario | il regalo al Fulham è clamoroso

Gazzetta.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Protagonista in negativo dell'1-2 tra Tottenham e Fulham è Guglielmo Vicario, che dopo pochi minuti - con il punteggio giù sullo 0-1 - dopo un'uscita estremamente avventata regala un pallone d'oro ai Cottagers che ne approfittano subito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Uscita disastrosa di Vicario: il regalo al Fulham è clamoroso

