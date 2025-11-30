Usaallerta gelo per 50 milioni persone

8.30 Oltre 50 milioni di persone negli Stati Uniti, dalle Montagne Rocciose al nord-est, sono minacciate da un'allerta meteo con il rischio di temperature rigide, forti nevicate e rischio gelo. Il National Weather Service dell'America ha allertato che la neve continuerà a cadere copiosamente nella regione dei Grandi Laghi, con raffiche di vento forte e rischi di blackout. Negli Stati Uniti oltre 2.200 voli domestici sono in ritardo e più di 50 sono stati già cancellati. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it