Usa l' orso bruno Tim si rotola nella neve allo zoo di Chicago

La neve ha ricoperto Chicago, compreso lo zoo della città. Il maltempo tuttavia non sembra aver disturbato gli animali, tra cui l’orso bruno Tim che si è rotolato nella neve fresca. Negli ultimi giorni il Midwest e la zona dei Grandi Laghi sono stati colpiti da una forte tempesta di neve e, secondo le previsioni, la prossima settimana anche il nord-est degli Stati Uniti potrebbe essere interessato da una tormenta invernale anticipata. Sabato mattina una forte nevicata ha colpito anche il nord dell’ Iowa, il Wisconsin, l’ Indiana e il Michigan. Segnalati diversi ritardi negli aeroporti di Chicago e St. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, l'orso bruno Tim si rotola nella neve allo zoo di Chicago

News recenti che potrebbero piacerti

Piccole storie di Natale da raccontare, poi riflettere, porsi domande, colorare, rappresentare la storia anche liberamente e formare un bel librino. "L'orso Bruno e la magia del regalo di Natale". La morale e la magia di questa piccola storia di Natale è questa: - facebook.com Vai su Facebook

Usa, l'orso bruno Tim si rotola nella neve allo zoo di Chicago - (LaPresse) La neve ha ricoperto Chicago, compreso lo zoo della città. Si legge su msn.com

USA, orso fa irruzione in un panificio e divora 60 pasticcini - Un orso bruno affamato ha fatto irruzione nel garage di una panetteria del Connecticut, ha spaventato diversi dipendenti e ha mangiato una sessantina di pasticcini prima di allontanarsi. fanpage.it scrive

Orso Bruno Marsicano, è finita una favola? Viaggio nel mondo dell'esemplare più raro del pianeta - Gli orsetti orfani di mamma Amarena sono stati finalmente e di nuovo avvistati. Segnala ilmessaggero.it