uomo trovato morto a pontinia si indaga per omicidio

È giallo a Pontinia, vicino Latina, sulla morte di un uomo di 36 anni di nazionalità indiana, trovato senza vita nella serata di ieri, sabato 29 novembre, davanti a una casa isolata. I carabinieri, giunti sul posto dopo l’allarme lanciato da alcuni connazionali della vittima che avevano chiamato anche il 118, non escludono nessuna ipotesi, nemmeno quella dell’omicidio. L’uomo infatti, stando alle prime informazioni successive agli accertamenti del medico legale, ha una ferita alla testa. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

