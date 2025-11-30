uomo trovato morto a pontinia arrestato un connazionale per omicidio

È stato arrestato a Pontinia, vicino Latina, un uomo accusato di aver ucciso il 36enne di nazionalità indiana trovato senza vita nella serata di ieri, sabato 29 novembre, davanti a una casa isolata. Il presunto assassino è stato individuato e fermato nel pomeriggio dai carabinieri della Compagnia di Latina, insieme a quelli del nucleo investigativo del comando provinciale pontino: si tratta di un cittadino indiano di 38 anni, con precedenti di polizia ma regolare in Italia. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

