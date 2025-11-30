Uomo travolto in via Casoretto | è grave
Nella mattinata di domenica, intorno alle 11, un uomo di 25 anni è stato investito in via Casoretto (zona nord-est), a Milano.Intervento in codice rossoL’incidente ha coinvolto un solo pedone. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia locale del comando Beccaria, allertata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L'uomo stava spostando la sua moto quando è stato travolto - facebook.com Vai su Facebook
Ferrara, uomo travolto da un treno in arrivo in stazione: morto #ferrara #incidenteoggi #treno #5novembre Vai su X