Uomo di 37 anni trovato morto in strada si indaga per omicidio

Latinatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di nazionalità indiana è stato trovato morto ieri sera in via della Torre a Pontinia. Secondo una prima ricostruzione sul corpo dell'uomo cio sarebbero segni compatibili con una morte violente. A lanciare l'allarme sono stati i residenti della zona che hanno allertato il 112 e che hanno. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

uomo 37 anni trovatoOrrore a Pontinia, 37enne ucciso a coltellate: il corpo lasciato sull’asfalto da un’auto in corsa - Un uomo di 37 anni, di origini indiane, è stato trovato senza vita sabato sera lungo Strada della Torre a Pontinia. Come scrive latinapress.it

uomo 37 anni trovatoOmicidio a Pontinia: cos’è successo a quell’uomo? - Il cadavere di un uomo di origine indiana, 37 anni, è stato rinvenuto nella serata di sabato lungo Strada della Torre. Lo riporta alphabetcity.it

Grosseto, 37enne si impicca in casa prima dello sfratto: il corpo trovato dall’ufficiale giudiziario - A Grosseto un uomo di 37 anni si è tolto la vita poco prima di essere sfrattato: a trovarlo è l’ufficiale giudiziario ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Uomo 37 Anni Trovato