Uomini e Donne Tiziana chiude con Marcello e resta solo Marina

Nel parterre Over di Uomini e Donne, Tiziana Riccardi decide di fermarsi. Dopo alcune uscite con Marcello Messina, la dama scopre un'altra conoscenza con Marina Brochetta. In studio racconta la delusione e annuncia lo stop alla relazione. Marina invece sceglie di proseguire, accettando il rischio di critiche e giudizi. La storia accende il confronto con Gianni Sperti, Tina Cipollari e il pubblico. La conoscenza tra i tre diventa così una delle più discusse del programma. Molti si chiedono se Marcello riuscirà a fare finalmente una scelta chiara.

