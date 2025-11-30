Uomini e Donne il Trono Classico tra baci e dichiarazioni forti

Nel Trono Classico di Uomini e Donne le emozioni sono fortissime. Flavio Ubirti vive un percorso intenso con Nicole Belloni e Martina Cardamone. In esterna con Martina arriva un bacio molto sentito. In studio, Nicole si espone e parla apertamente dei suoi sentimenti. Intanto il nuovo tronista Ciro Solimeno porta in esterna la corteggiatrice Ale. Tra i due nasce subito una complicità particolare, legata anche a un incontro precedente in palestra. Tutto sul nuovo tronista Ciro, tra lavoro palestra e amori Flavio e Martina, esterna romantica e bacio che cambia gli equilibri. Flavio Ubirti porta Martina Cardamone in un’esterna molto curata e suggestiva. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, il Trono Classico tra baci e dichiarazioni forti

