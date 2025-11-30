Uomini e Donne Federico Mastrostefano diviso tra Marta e Lucia

Nel parterre Over di Uomini e Donne Federico Mastrostefano è tornato protagonista. Nelle ultime registrazioni il cavaliere ha portato fuori Marta per una nuova esterna. Nella stessa serata ha però incontrato anche Lucia, riaccendendo dubbi sulla sua sincerità. La notizia, raccontata in studio, ferisce Marta, che sperava in maggiore esclusività. Intanto Lucia continua a frequentare Mauro e decide di conoscere anche un nuovo cavaliere. Le dinamiche del gruppo cambiano ancora e lo studio si scalda. Il pubblico segue con attenzione ogni mossa dei protagonisti del parterre. Scopri chi è Tatiana, nuova dama del parterre Il ritorno di Federico e il triangolo con Marta e Lucia. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Federico Mastrostefano diviso tra Marta e Lucia

