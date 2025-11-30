Uomini e Donne dicembre 2025 il Trono Classico tra chiarimenti fughe e litigi

Nel Trono classico di Uomini e Donne tutto ruota intorno a baci improvvisi, gelosie e nuove partenze. La tronista Sara Gaudenzi si divide tra il corteggiatore Jakub Bakkour, con cui scatta ancora un bacio, e Marco Veneselli, sempre più infastidito dalla situazione. Il tronista Flavio Ubirti vive momenti intensi con la corteggiatrice Martina, mentre Nicole reagisce male e lascia lo studio. Spazio anche a Cristiana Anania, divisa tra Ernesto Passaro e Federico Cotugno, e al trono nascente di Ciro Solimeno, pronto a mettersi in gioco. Una coppia dell’Over annuncia importanti novità di famiglia Sara divisa tra Jakub e Marco, il bacio che cambia tutto. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne dicembre 2025, il Trono Classico tra chiarimenti, fughe e litigi

