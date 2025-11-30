Uomini e Donne colpi di scena per Barbara Gemma e Sabrina

Nel parterre Over di Uomini e Donne cambiano ancora molti equilibri. Le decisioni di Barbara De Santi e Gemma Galgani sorprendono il pubblico in studio. Barbara chiude la conoscenza con Mario Lenti e parla di semplice amicizia. Per Gemma arriva invece il cavaliere Antonio, molto più giovane di lei. Scoppiano anche tensioni tra Gianmaria, Federica e Jone. Sabrina Zago vive un bacio importante con Massimiliano. Nuove conoscenze e rotture coinvolgono altri protagonisti, fino alla scelta finale di Tiziana. Un altro amore nato dopo il programma di Maria Barbara De Santi chiude la conoscenza con Mario Lenti. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

