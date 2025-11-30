Uomini e Donne al Trono Over tra chiavi di casa e segnalazioni pesanti

Nel trono Over di Uomini e Donne succedono molte cose importanti questa settimana. In studio tornano Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, pronti a parlare di futuro. Il cavaliere porta un mazzo di chiavi e parla di convivenza. Intanto la storia tra Agnese e Roberto viene scossa da una segnalazione. Anche la coppia formata da Francesco e Lucia vive un momento decisivo. Federico Mastrostefano sceglie di ripartire con Emanuela dopo molti dubbi. In questa registrazione Gemma Galgani rimane defilata, osservando le nuove dinamiche del parterre over. Gemma protagonista anche fuori studio, ecco la sua ospitata Roberta e Alessandro tornano in studio con le chiavi di casa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, al Trono Over tra chiavi di casa e segnalazioni pesanti

Argomenti simili trattati di recente

“Questo evento ha influenzato tutto il mio modo di rapportarmi agli uomini. Quando mi trovo sola con un uomo, sento un forte disagio, un terrore che non riesco a controllare” Manuela Carriero, volto noto di Uomini e Donne e Temptation Island, ha raccontato s - facebook.com Vai su Facebook

Trono over, Agnese e Roberto fuori da Uomini e Donne: cosa è successo dopo la scelta - Cavaliere e dama hanno deciso di proseguire la relazione fuori dal programma, cosa è successo dopo l’addio ... Riporta tvblog.it

Valentina Vitale ed Emanuele, colpo di scena dopo Uomini e Donne/ L’incredibile novità della coppia - Dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne, la coppia del trono over Valentina Vitale ed Emanuele, svelano la novità. Come scrive ilsussidiario.net

Gemma Galgani rivela per chi avrebbe lasciato Uomini e Donne - Ospite a Verissimo, Gemma Galgani rivela per chi avrebbe lasciato Uomini e Donne. Riporta novella2000.it