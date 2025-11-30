Uomini e Donne al Trono Over tra chiavi di casa e segnalazioni pesanti

Nel trono Over di Uomini e Donne succedono molte cose importanti questa settimana. In studio tornano Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, pronti a parlare di futuro. Il cavaliere porta un mazzo di chiavi e parla di convivenza. Intanto la storia tra Agnese e Roberto viene scossa da una segnalazione. Anche la coppia formata da Francesco e Lucia vive un momento decisivo. Federico Mastrostefano sceglie di ripartire con Emanuela dopo molti dubbi. In questa registrazione Gemma Galgani rimane defilata, osservando le nuove dinamiche del parterre  over. Gemma protagonista anche fuori studio, ecco la sua ospitata Roberta e Alessandro tornano in studio con le chiavi di casa. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, al Trono Over tra chiavi di casa e segnalazioni pesanti

