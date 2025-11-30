Università affitti e mensa Il piano degli interventi

"Ho invitato Elisa Marretti a partecipare al prossimo Cda per affrontare le problematiche presenti ed individuare soluzioni condivise". Lo fa sapere Marco Del Medico, presidente Dsu Toscana, dopo l’intervento, nella cerimonia inaugurale Unisi, della rappresentante del consiglio studentesco che ha puntato l’indice sul caro affitti in centro e ricordato la mancanza di una seconda mensa universitaria. "Tuttavia - ripercorre Del Medico – sono molte le iniziative effettuate in questo mandato: messa in sicurezza e ristrutturazione delle residenze che dopo una temporanea chiusura sono ritornati ad essere funzionanti, eccetto quella di via XXIV Maggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

