Danni devastanti a Gaza, Ucraina, Myanmar e Repubblica Democratica del Congo. 30 novembre 2025 – Le Nazioni Unite hanno verificato negli ultimi 20 anni più di 14.000 attacchi contro le scuole nelle aree di conflitto. Si tratta di una media di circa due attacchi al giorno, un dato che testimonia l’estrema vulnerabilità degli edifici scolastici e dei bambini nei teatri di guerra. Gaza, il 97% delle scuole è distrutto o danneggiato. Più della metà degli attacchi globali – circa 8.000 – è avvenuta negli ultimi 10 anni. La situazione più drammatica riguarda la Striscia di Gaza, dove dal 2023 il 97% delle scuole risulta danneggiato o raso al suolo, compromettendo il diritto all’istruzione di centinaia di migliaia di bambini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

UNICEF: 14mila attacchi alle scuole in 20 anni, allarme globale sui conflitti