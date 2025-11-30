Undici vittime sulle strade Domenica di sangue da Torino a Catania

Due ventenni hanno perso la vita in uno scontro frontale in Calabria, un ventunenne sbalzato fuori dall’auto in Piemonte. A Chieti e in Ogliastra altri sei morti. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Undici vittime sulle strade. Domenica di sangue da Torino a Catania

