Un' azienda di Lavagna veste di nuovo i bambini dello Zecchino d' oro
Magil, storico marchio italiano di abbigliamento per bambini fondato nel 1966 e oggi guidato da Maria Chiara Maggi, rinnova la collaborazione con l’Antoniano di Bologna in occasione dello Zecchino d’Oro 2025. Per il secondo anno consecutivo l'azienda di Lavagna firma le divise ufficiali del. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
