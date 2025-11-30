Una tradizione lunga 20 anni | per Natale il vivaio si trasforma in un bistrot parigino
Mesdames et messieurs, bienvenue. Si respira un'atmosfera francese all'interno di Garden Bulzaga, il vivaio di Faenza che ogni anno per le feste di Natale allestisce i 7.000 metri quadri dei suoi locali con un tema diverso. Quello del 2025 è ‘Pavillon des Folies’, il padiglione delle follie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
