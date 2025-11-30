Una tradizione lunga 20 anni | per Natale il vivaio si trasforma in un bistrot parigino

Ravennatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mesdames et messieurs, bienvenue. Si respira un'atmosfera francese all'interno di Garden Bulzaga, il vivaio di Faenza che ogni anno per le feste di Natale allestisce i 7.000 metri quadri dei suoi locali con un tema diverso. Quello del 2025 è ‘Pavillon des Folies’, il padiglione delle follie. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Una tradizione lunga 20 anni: per Natale il vivaio si trasforma in un bistrot parigino - 000 metri quadri in un raffinato angolo di Parigi, tra atmosfere natalizie e sapori francesi. Lo riporta ravennatoday.it

Jesolo, compie 20 anni "Griglie roventi", tradizionale campionato di barbecue per cuochi amatoriali - Il campionato di barbecue per cuochi amatoriali, diventato il simbolo delle estati venete, festeggia facendo il pieno di partecipazioni. Scrive rainews.it

tradizione lunga 20 anniGrande festa per i 20 anni di attività degli “Amici del Teatro” di Sersale - Nella struttura "Fabrizio De Andrè" di Sersale sono stati festeggiati i 20 anni di attività della compagnia teatrale "Gli Amici ... Lo riporta ilreventino.it

Cerca Video su questo argomento: Tradizione Lunga 20 Anni