Una statua per l’ex ministro L’omaggio della Garfagnana per Altero Matteoli

Castelnuovo Garfagnana (Lucca), 30 novembre 2025 – Da giorni sui profili social di tanti cittadini e amministratori comunali della Valle del Serchio e della lucchesia erano presenti decine di post che ricordavano con orgoglio i rapporti intrattenuti con l'ex ministro dei governi Berlusconi Altero Matteoli scomparso nel 2017. Molte le foto di giovani aspiranti politici e sostenitori di Matteoli, che fu anche consigliere comunale a Castelnuovo, oggi presenti in ruoli di rilevo nelle singole amministrazioni, che ne hanno rilanciato la figura particolarmente apprezzata in molti paesi della Garfagnana.

