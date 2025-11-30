Una statua per l’ex ministro L’omaggio della Garfagnana per Altero Matteoli
Castelnuovo Garfagnana (Lucca), 30 novembre 2025 – Da giorni sui profili social di tanti cittadini e amministratori comunali della Valle del Serchio e della lucchesia erano presenti decine di post che ricordavano con orgoglio i rapporti intrattenuti con l’ex ministro dei governi Berlusconi Altero Matteoli scomparso nel 2017. Molte le foto di giovani aspiranti politici e sostenitori di Matteoli, che fu anche consigliere comunale a Castelnuovo, oggi presenti in ruoli di rilevo nelle singole amministrazioni, che ne hanno rilanciato la figura particolarmente apprezzata in molti paesi della Garfagnana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
