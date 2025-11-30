Una nuova struttura alberghiera a Faenza nella zona di via Pana
Il settore turistico del Faentino è da tempo caratterizzato da un paradosso evidente: una domanda in costante crescita, trainata dalla ricchezza culturale – con il comparto della ceramica artistica in prima linea e il riconoscimento a Città Creativa Unesco – e dalla vicinanza a grandi realtà attrattive come l’ autodromo di Imola e le suggestive località della Romagna toscana come Brisighella e Riolo Terme. A fronte di questo interesse, l’offerta ricettiva cittadina è spesso risultata sottodimensionata o insufficiente per i volumi di presenze. Proprio in questo scenario, si inserisce l’arrivo di una nuova struttura turistico-alberghiera nella prima area artigianale della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
