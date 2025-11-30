Una Mustang 1973 in versione Safari negli USA

Tuttorally.news | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rivisitata per l’uso su terreni sconnessi, una Mustang del 1973 con V8 351 e assetto completamente riprogettato è stata messa sul mercato negli USA. Una rara e originale Ford Mustang del 1973 in versioneSafari” è stata messa in vendita negli Stati Uniti. L’auto, basata sulla carrozzeria SportsRoof, è stata oggetto di un profondo intervento . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

