Una maschera contro il mal di montagna | l' invenzione dei medici-alpinisti che ricorda i caschi Covid
Cantù, 30 novembre 2025 – Dall’intuizione di due medici e un soccorritore, con una grande passione per la montagna, nasce una maschera che potrebbe rivoluzionare i salvataggi in alta quota, accorciando i tempi di intervento e permettendo così di salvare più vite. Paolo Rodi, 30 anni, chirurgo canturino specializzato in chirurgia in contesti umanitari, medicina di montagna e maxi-emergenze, Giovanni Cappa, 32 anni pavese, specializzato in medicina di urgenza e medicina subacquea e Davide Pellegrini, 25 anni di Stradella, operatore del soccorso alpino sono stati sull’Aconcagua, montagna argentina che sfiora i settemila metri, per sperimentare il nuovo dispositivo in situazioni di carenza di ossigeno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
