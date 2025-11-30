Una Lady Macbeth tra censure e scandali | storia del capolavoro di Šostakovi?

Lettera43.it | 30 nov 2025

Il prossimo 7 dicembre della Scala si celebra nel nome di Dmitrij Šostakovi?, il più importante compositore della Russia sovietica e in generale uno dei grandi del Novecento, scomparso 50 anni fa, il 9 agosto 1975. Andrà in scena il suo riconosciuto capolavoro, Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, ma l’avvicinamento all’evento non sembra riscuotere l’attenzione degli anni scorsi, quando i discorsi sull’opera inaugurale dilagavano sui media di ogni ordine e grado. Se ne parla, ma con un certo ritegno. Poche le anticipazioni in qualche intervista ai cantanti, centellinate e con “rivelazioni” (ammesso che ce ne siano) abilmente dissimulate. 🔗 Leggi su Lettera43.it

