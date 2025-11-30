Una domenica da tutto esaurito Si punta al record con l’Hellas Intanto il Comune vieta gli alcolici

Sarà una domenica da record per Pisa. Oggi contro i nerazzurri di Chivu l’Arena si presenta col "tutto esaurito". Ad oggi, un po’ a sorpresa, è stata la sfida con l’Hellas Verona (11.557 spettatori) quella più seguita, una manciata di spettatori in più rispetto al match d’esordio con la Roma (11.554). Purtroppo però, questo pomeriggio, il rituale pre-partita del caffè corretto e del "poncino" deve soprassedere difronte alla nuova ordinanza emessa dal sindaco Michel Conti che "vieta la somministrazione e l’asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore ai cinque gradi due ore prima della partita fino a due ore dopo Pisa-Inter". 🔗 Leggi su Lanazione.it

