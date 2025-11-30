Una casa per Tiziana La struttura proteggerà le donne in difficoltà

Sarzana (La Spezia), 30 novembre 2025 – È stato intitolato a Tiziana Vinci, la donna spezzina uccisa dall’ex marito lo scorso 13 agosto sulle colline di Spezia, l’appartamento confiscato alla criminalità organizzata di via Sobborgo Emiliano. L’immobile, che verrà gestito dall’associazione Vittoria, è pronto a diventare una casa protetta, a conferma del ruolo centrale di Sarzana nel sostegno alle donne vittime di violenza di genere. Nell’appartamento che contorna il centro storico cittadino, le donne potranno infatti trovare assistenza di secondo livello e sostegno al recupero della piena autonomia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

