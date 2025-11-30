Grande successo per l’evento dove m oda, arte e impegno sociale hanno detto basta alla violenza sulle donne VITERBO, 30 novembre 2025 Moda, arte e impegno sociale si sono fusi in un’unica, straordinaria serata a Viterbo: “One Night for Fashion III Edizione – Save Woman Edition” ha incantato il pubblico, trasformando il cuore della città in un palcoscenico dove ogni creazione raccontava una storia di forza, resilienza e libertà. Un evento che ha fatto battere forte il cuore della moda, ma soprattutto quello della lotta contro la violenza di genere, grazie alla superlativa maestria della Background Model Management, con il patrocinio del Comune di Viterbo, Assessorato alle Politiche Sociali e della Provincia di Viterbo, in collaborazione con Ombre Festival. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Un Urlo di Moda e Libertà: “One Night for Fashion III Edizione – Save Woman Edition” segna un Capitolo storico a Viterbo