Un think tank per un’innovazione responsabile Razzante spiega Polisophia

Nel pieno di una trasformazione tecnologica che non conosce rallentamenti, c’è chi sceglie di riportare al centro la parola “responsabilità”. Non come freno, ma come bussola. È l’intento dichiarato – e programmatico – di Polisophia, la nuova Community fondata dal professor Rubén Razzante, che ambisce a diventare un laboratorio permanente di idee, un ponte tra imprese, accademia e istituzioni, un luogo dove la velocità dell’innovazione incontra la profondità del pensiero critico. Non un think tank tradizionale, ma una rete vitale che prova a costruire consapevolezza in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sta riscrivendo codici, economie e relazioni sociali. 🔗 Leggi su Formiche.net

