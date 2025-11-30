Un team di ingegneri nerd ha costruito una vera spada laser | è identica all'arma di Star Wars

Fanpage.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il gruppo di ingegneri HeroTech è riuscito a riprodurre una fedele riproduzione della spada laser di Luke Skywalker: la lama a LED è retrattila e s'innesca proprio come accade nei film di Guerre Stellari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

team ingegneri nerd haUn team di ingegneri nerd ha costruito una vera spada laser: è identica all’arma di Star Wars - Il gruppo di ingegneri HeroTech è riuscito a riprodurre una fedele riproduzione della spada laser di Luke Skywalker: la lama a LED è retrattila e s'innesca ... Segnala fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Team Ingegneri Nerd Ha