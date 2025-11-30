Un solo passo tra il salotto e la stanza degli interrogatori | la Germania comunista al Museo della Ddr di Berlino

Allucinazioni di un tempo vicino, ma mai forse così lontano. Attraversare le strade fredde di Berlino conduce nei vicoli di una metropoli dove le contraddizioni appaiono ovunque. Ci sono commistioni che arrivano e scompaiono tra una fermata della metro e l’altra. Non esiste una destino berlinese ne esistono infiniti. Quindi costeggiando le rive dello Sprea, proprio davanti alla Cattedrale, scendiamo qualche gradino e andiamo nella direzione della Germania intrappolata tra le spire dell’Unione Sovietica. Ma questa volta solo nel momento di un viaggio tra le stanze di una mostra. Il museo della Ddr è il racconto dal 2006 della vita, della cultura, delle passioni, degli oggetti, degli uomini e delle donne della Repubblica Democratica Tedesca. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

