Ogni riferimento a persone e cose recentissime è puramente voluto, anche se pudicamente sottinteso; e chi deve provvedere, provveda. Ma vorrei allargare la visuale, prendendola alla lontana. Il moderno revisionismo storiografico meridionalista nacque, negli anni 1980, a destra; lo dico perché lo rappresentavano figure nettamente di destra e nazionalpopolari: preceduti da de Tejada e Alianello, erano Silvio Vitale, Pino Tosca, Angelo Manna, Pietro Golia, Achille di Lorenzo, Pucci Cipriani, Paolo Caucci, Adolfo Morganti, Pasquale Squitieri, Fulvio Izzo, Gigi di Fiore, Giuseppe Selvaggi, Edoardo Spagnuolo, Piero Vassallo (e io stesso fui tra gli animatori di questo movimento); e perché era esplicitamente di destra la lettura dei fatti storici, e del tutto politicamente scorretta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Un sano meridionalismo di destra contro l’ignorante ciarpame della sinistra sul Mezzogiorno