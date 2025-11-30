Un pugliese militare in congedo uccide la compagna e si suicida Entrambi 59enni Il femminicidio in Umbria La pallavolo in questi giorni ha commemorato Federica De Luca e il figlio Andrea vittime del capofamiglia
Femminicidio-suicidio in Umbria. Stefania Terrosi, 59 anni, origine senese, un figlio 35enne, da alcuni anni aveva una relazione con il coetaneo Antonio Iacobellis. L’uomo era originario di Bari ed era un militare in pensione dell’Aeronautica militare. Aveva un regolare porto d’armi. I due convivevano a Città della Pieve, in provincia di Perugia. Ieri la donna aveva lavorato, come di consueto: era impiegata in un’impresa di pulizie. Al ritorno a casa l’uomo le ha sparato, uccidendola. Poi si è sparato ed è morto. Poco prima di mezzogiorno, stando a ricostruzioni dell’accaduto, aveva contattato un conoscente che risiede in un’altra zona d’Italia anticipando che avrebbe fatto una follia. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
