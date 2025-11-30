Un premio che comunica giovane perché di questo abbiamo bisogno Scrive Palmieri
Confermare una percezione e smentire un pregiudizio. La percezione? Esiste una frattura generazionale profonda tra il modo in cui giovani e adulti si informano. Il pregiudizio? Ragazze e ragazzi sanno solo usare malamente i social e la messaggistica, in totale balia dell’algoritmo. Sulla percezione e sul pregiudizio approfondiremo a “Comunicare giovane”, terza edizione del Premio Nazionale Comunicazione Costruttiva, organizzato dalla nostra Fondazione Pensiero Solido. Martedì 2 dicembre dalle 17.30 alle 20, si alterneranno sul palco del Teatro Filodrammatici di Milano giovani che usano bene i social e testate che fanno informazione digitale per i giovani facendo lavorare i giovani. 🔗 Leggi su Formiche.net
