Ventisette aziende storiche. Da La Seregnese Srl, agenzia di pompe funebri, fondata addirittura nel 1912, a Fureco (cachemire e pellicceria). Da Corti, già Antico Forno, panettiere dal 1926 a Gavazzi Aldo, merceria dal 1942. Fino ai più giovani dell’asilo nido Fantasilandia, aperti nel 1996. "Forse è troppo presto per parlare di appuntamento tradizionale, ma certamente siamo già a una bella consuetudine che volentieri rinnoviamo. Le attività economiche rappresentano non solo il motore, ma anche uno dei tratti più distintivi della comunità civica di Seregno. Con oltre 4mila imprese attive la città racconta una sfida fatta di commercianti, artigiani, manifatture e servizi, ma soprattutto di persone: chi ha avviato un’attività, chi l’ha portata avanti con impegno, chi vi lavora ogni giorno e chi ne è cliente o sostenitore". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un premio a 27 imprese storiche. Dall’Antico Forno a Fantasilandia