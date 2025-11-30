Un pranzo di Natale per i bisognosi così l’associazione Melara festeggia 30 anni
Un pasto natalizio a chi versa in difficoltà economiche: è l'iniziativa "Pranzo di Natale sospeso", organizzata dall’associazione Melara al trentesimo anniversario della sua fondazione. Già iniziata la raccolta fondi per l’evento benefico, in collaborazione con la Gastronomia "Gourmet" di Muggia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
