Un Posto al Sole anticipazioni dal 1° al 5 dicembre 2025 | Gagliotti reagisce con una contromossa ai piani di Ferri

Cosa accadrà nelle prossime puntate Un Posto al Sole in onda su Rai Tre dal 1° al 5 dicembre? La soap partenopea promette di regalarci nuovi colpi di scena con le nuove avvincenti vicende di Palazzo Palladini. Al centro dei riflettori troveremo Marina e Roberto Ferri, che penseranno di avere in mano Gagliotti. Lui però avrà in mente una contromossa altrettanto ingegnosa. Ma cosa accadrà? Scopriamolo insieme. Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto pronti ad affondare Gagliotti. In vista dell’ arrivo di Chiara Petrone a Napoli, i coniugi Ferri elaborano un piano per costringere definitivamente Gennaro Gagliotti ad arrendersi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 1° al 5 dicembre 2025: Gagliotti reagisce con una contromossa ai piani di Ferri

