Un Posto al Sole anticipazioni 1° dicembre | Chiara Petrone torna a Napoli
Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Mentre Whoopi Goldberg è già a Napoli per girare gli episodi di Un Posto al Sole in cui sarà guest star, la soap partenopea procede a passi spediti verso il suo trentesimo compleanno. Lo fa con un Gennaro Gagliotti in un momento molto particolare: non solo il fratello gli si è rivoltato contro, ma Marina e Roberto, grazie all'aiuto di Castrese e Michele Saviani, sono riusciti ad assestare una serie di importanti colpi all'immagine dell'imprenditore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Vinicio ricadrà ancora nelle vecchie debolezze? Domani a , ecco le trame di ì :
Un Posto al Sole, anticipazioni: chi sarà il nuovo portiere, il voto dei condomini è un colpo di scena - Dopo la scelta di Raffaele di lasciare il suo posto di lavoro, le anticipazioni di Un posto al sole svelano il nuovo portiere. Come scrive lopinionista.it
Un Posto al Sole, le anticipazioni dall'1 al 5 dicembre: il ritorno di Chiara mette fine alle liti - Il ritorno a Napoli di Chiara Petrone promette di regalare momenti di alta tensione ai soci dei Cantieri, che a quanto pare avevano fatto i conti senza l’oste. Lo riporta ilmattino.it
Un posto al sole, anticipazioni dicembre: Alice ed Elena pronte a dire addio a Napoli - Dopo aver scoperto che Roberto e Marina hanno approfittato della situazione di Vinicio, Alice decide di lasciare Napoli per sempre con il suo ragazzo ... Segnala it.blastingnews.com