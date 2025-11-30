Tutto quello che succederà agli inquilini di Palazzo Palladini nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre Mentre Whoopi Goldberg è già a Napoli per girare gli episodi di Un Posto al Sole in cui sarà guest star, la soap partenopea procede a passi spediti verso il suo trentesimo compleanno. Lo fa con un Gennaro Gagliotti in un momento molto particolare: non solo il fratello gli si è rivoltato contro, ma Marina e Roberto, grazie all'aiuto di Castrese e Michele Saviani, sono riusciti ad assestare una serie di importanti colpi all'immagine dell'imprenditore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 1° dicembre: Chiara Petrone torna a Napoli