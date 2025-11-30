Un match per riscattarsi Trodica all’attacco c’è da battere l’Osimana
"Dobbiamo vincere pur affrontando uno degli avversari più quadrati del campionato, una squadra fisica la cui idea di gioco assomiglia alla nostra". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, mette a fuoco il match interno contro l’Osimana. "Di fronte – aggiunge – avremo una formazione che può contare su uno degli attacchi più forti del campionato e noi dovremo scendere in campo con l’atteggiamento, l’aggressività e con la determinazione mostrati nelle gare interne". La formazione ospite farà forza sui giocatori di maggior talento e sul migliore reparto, l’Osimana ha un punto di distacco dalla vetta e due lunghezze sotto c’è il Trodica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
