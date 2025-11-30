"Dobbiamo vincere pur affrontando uno degli avversari più quadrati del campionato, una squadra fisica la cui idea di gioco assomiglia alla nostra". Roberto Buratti, allenatore del Trodica, mette a fuoco il match interno contro l’Osimana. "Di fronte – aggiunge – avremo una formazione che può contare su uno degli attacchi più forti del campionato e noi dovremo scendere in campo con l’atteggiamento, l’aggressività e con la determinazione mostrati nelle gare interne". La formazione ospite farà forza sui giocatori di maggior talento e sul migliore reparto, l’Osimana ha un punto di distacco dalla vetta e due lunghezze sotto c’è il Trodica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Un match per riscattarsi. "Trodica all’attacco, c’è da battere l’Osimana»