Un inizio disastroso costa agli Spurs che subiscono la terza sconfitta consecutiva

2025-11-29 23:58:00 Giorni caldissimi in redazione! Il Tottenham Hotspur è stato sconfitto per la terza volta consecutiva in tutte le competizioni, battuto 2-1 dal Fulham in Premier League sabato. Kenny Tete e Harry Wilson hanno approfittato di un disastroso periodo di apertura degli Spurs, che si sono ritrovati sotto 2-0 appena sei minuti dopo che Guglielmo Vicario ha regalato agli ospiti un secondo gol uscendo di corsa per impedire un attacco. Mohammed Kudus ha dimezzato il deficit dopo l'intervallo mentre la squadra di Thomas Frank ha provato a organizzare una rimonta con un secondo tempo molto migliorato al Tottenham Hotspur Stadium.