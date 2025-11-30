Un gol a testa nella sfida salvezza L’Ospitaletto ha l’ultima parola Virtus Verona ripresa da Ievoli

Sport.quotidiano.net | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

OSPITALETTO (Brescia) Un gol nel finale del giovane Ievoli sancisce il definitivo 1-1 tra Ospitaletto e Virtus Verona. Un pareggio poco gradito ad entrambe le contendenti, anche se il duello salvezza mantiene inalterata la situazione nella parte bassa della classifica. Gli arancione di Quaresmini non riescono a sfruttare il fattore campo per compiere un passo in avanti che sarebbe stato determinante nel tentare di allontanarsi dalla zona calda, mentre gli scaligeri, che pure hanno assaporato per oltre 20’ il dolce profumo della vittoria, vedono svanire il blitz esterno che avrebbe potuto cambiare il volto della loro stagione e rimangono imprigionati in posizione playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

un gol a testa nella sfida salvezza l8217ospitaletto ha l8217ultima parola virtus verona ripresa da ievoli

© Sport.quotidiano.net - Un gol a testa nella sfida salvezza. L’Ospitaletto ha l’ultima parola. Virtus Verona ripresa da Ievoli

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

gol testa sfida salvezzaUn gol a testa nella sfida salvezza. L’Ospitaletto ha l’ultima parola. Virtus Verona ripresa da Ievoli - OSPITALETTO (Brescia) Un gol nel finale del giovane Ievoli sancisce il definitivo 1- Come scrive sport.quotidiano.net

gol testa sfida salvezzaA goal each in the relegation battle. Ospitaletto has the final say. Virtus Verona bounces back thanks to Ievoli. - OSPITALETTO (Brescia) A late goal from young Ievoli sealed the 1- Scrive sport.quotidiano.net

gol testa sfida salvezzaPrima gioia casalinga per la Pro Patria: Pergolettese battuta 3-1 - La squadra di Greco porta a casa tre punti pesantissimi nella sfida salvezza contro la squadra di Crema grazie alla doppietta di Mastroianni e al gran gol di Di Munno ... varesenews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Gol Testa Sfida Salvezza