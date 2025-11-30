Un gol a testa nella sfida salvezza L’Ospitaletto ha l’ultima parola Virtus Verona ripresa da Ievoli
OSPITALETTO (Brescia) Un gol nel finale del giovane Ievoli sancisce il definitivo 1-1 tra Ospitaletto e Virtus Verona. Un pareggio poco gradito ad entrambe le contendenti, anche se il duello salvezza mantiene inalterata la situazione nella parte bassa della classifica. Gli arancione di Quaresmini non riescono a sfruttare il fattore campo per compiere un passo in avanti che sarebbe stato determinante nel tentare di allontanarsi dalla zona calda, mentre gli scaligeri, che pure hanno assaporato per oltre 20’ il dolce profumo della vittoria, vedono svanire il blitz esterno che avrebbe potuto cambiare il volto della loro stagione e rimangono imprigionati in posizione playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
DR2 PV Bologna torna in campo all3 Pertini e chiude la sfida contro Grifo Imola con il punteggio di 65–70. Testa già al prossimo impegno, continuiamo il nostro percorso con determinazione. ? #teamPV - facebook.com Vai su Facebook
Mastroianni segna e sfida Rauti in testa alla classifica marcatori del Girone A #SerieCSkyWifi Vai su X
Un gol a testa nella sfida salvezza. L’Ospitaletto ha l’ultima parola. Virtus Verona ripresa da Ievoli - OSPITALETTO (Brescia) Un gol nel finale del giovane Ievoli sancisce il definitivo 1- Come scrive sport.quotidiano.net
A goal each in the relegation battle. Ospitaletto has the final say. Virtus Verona bounces back thanks to Ievoli. - OSPITALETTO (Brescia) A late goal from young Ievoli sealed the 1- Scrive sport.quotidiano.net
Prima gioia casalinga per la Pro Patria: Pergolettese battuta 3-1 - La squadra di Greco porta a casa tre punti pesantissimi nella sfida salvezza contro la squadra di Crema grazie alla doppietta di Mastroianni e al gran gol di Di Munno ... varesenews.it scrive