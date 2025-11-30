Un gol a testa nella sfida salvezza L’Ospitaletto ha l’ultima parola Virtus Verona ripresa da Ievoli

OSPITALETTO (Brescia) Un gol nel finale del giovane Ievoli sancisce il definitivo 1-1 tra Ospitaletto e Virtus Verona. Un pareggio poco gradito ad entrambe le contendenti, anche se il duello salvezza mantiene inalterata la situazione nella parte bassa della classifica. Gli arancione di Quaresmini non riescono a sfruttare il fattore campo per compiere un passo in avanti che sarebbe stato determinante nel tentare di allontanarsi dalla zona calda, mentre gli scaligeri, che pure hanno assaporato per oltre 20’ il dolce profumo della vittoria, vedono svanire il blitz esterno che avrebbe potuto cambiare il volto della loro stagione e rimangono imprigionati in posizione playout. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

