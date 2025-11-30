Un francobollo e una cena di gala per in 25 anni della Fondazione Meyer

FIRENZE – Nella suggestiva cornice del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino si è svolta la celebrazione dei 25 anni della Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer che ha visto nel pomeriggio la presentazione dell’emissione di un francobollo celebrativo di questa importante ricorrenza e la sera una cena di gala a cui hanno partecipato 360 persone appartenenti a tutta la comunità istituzionale e del tessuto socio-economico della Toscana e non solo. Alla presentazione del francobollo, alla buvette del teatro, sono intervenuti l’onorevole Fausta Bergamotto, sottosegretario di Stato del ministero delle imprese e del made in Italy con la delega alla filatelia; Stefano Masera, capo area centro nord di Mercato Privati Poste Italiane; Eugenio Giani, Ppesidente Regione Toscana; Nicola Paolesu, assessore al welfare del Comune di Firenze, in rappresentanza di Sara Funaro, sindaca di Firenze; Marco Carrai, presidente Fondazione Meyer; Alessandro Benedetti, segretario generale Fondazione Meyer e Paolo Morello, direttore generale Aou Meyer Irccs. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it