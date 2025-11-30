Un cippo per Davide Rebellin All' inaugurazione anche la famiglia di Scarponi
Una stele nel punto in cui il ciclista perse la vita tre anni fa. Presente anche l'ex compagno di squadra Simoni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
News recenti che potrebbero piacerti
IN ODOR DI CIPPO? “La settimana scorsa al #Vomero, un gruppo di ragazzini ha rubato un albero di natale esposto fuori da un fioraio, dal valore di 100€. Sono scappati a piedi con l’albero nonostante i richiami” - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurato un cippo in memoria di Davide Rebellin - A tre anni esatti dalla morte dell'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, travolto e ucciso da un camion pirata il 30 novembre del 2022, è stato inaugurato stamani un cippo commemorativo nel punto d ... Segnala msn.com
Un cippo per Davide Rebellin. All'inaugurazione anche la famiglia di Scarponi - Una stele nel punto in cui il ciclista perse la vita tre anni fa. Da msn.com
Condannato a 4 anni il camionista che uccise Rebellin - La famiglia: "Moderatamente soddisfatti, ma Davide non tornerà" È stato condannato a ... Lo riporta gazzetta.it