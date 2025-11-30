Un cielo che ricorda il mare | novembre lascia il posto all' ultimo mese dell' anno

Brindisireport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sembrano onde del mare ma sono le nuvole di una fredda mattina d'autunno. Foto scattata nei cieli di Francavilla Fontana, contrada San Pietro Canali ***Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle bellezze naturali. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

cielo ricorda mare novembreUn cielo che ricorda il mare: novembre lascia il posto all'ultimo mese dell'anno - Gentili lettori, armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a redazione@brindisireport. Segnala brindisireport.it

Cielo di novembre 2025: Superluna, piogge di stelle e comete - Protagonista dei primi giorni del mese è la Luna piena di mercoledì 5 novembre. Secondo quotidiano.net

Nel cielo di novembre pianeti giganti e Superluna - Quella di mercoledì 5 novembre promette infatti di essere una Luna piena spettacolare: "sarà la Luna Piena con le ... ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Cielo Ricorda Mare Novembre