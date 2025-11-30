Sono serviti due anni di ricerche per trovare la casa di Marta. Poi la visita a un piccolo casolare nell’entroterra pesarese, a Vallefoglia, ha fatto scoccare la scintilla. I soffitti bassi con le travi a vista, le finestre piccole con gli scuri, gli arredi interni con il camino che rimandano agli odori e ai sapori di famiglia, sono diventati il luogo perfetto per la storia intima raccontata dal film Tutto l’universo, opera prima del regista urbinate Matteo Damiani, le cui riprese sono in corso in questi giorni. "Sono tornato qui, nella mia terra, perché sentivo il bisogno di raccontare storie comuni, che restano nascoste – spiega il regista – storie di vita di provincia che vanno avanti per inerzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un casolare “Per tutto l’Universo“