Un casolare Per tutto l’Universo
Sono serviti due anni di ricerche per trovare la casa di Marta. Poi la visita a un piccolo casolare nell’entroterra pesarese, a Vallefoglia, ha fatto scoccare la scintilla. I soffitti bassi con le travi a vista, le finestre piccole con gli scuri, gli arredi interni con il camino che rimandano agli odori e ai sapori di famiglia, sono diventati il luogo perfetto per la storia intima raccontata dal film Tutto l’universo, opera prima del regista urbinate Matteo Damiani, le cui riprese sono in corso in questi giorni. "Sono tornato qui, nella mia terra, perché sentivo il bisogno di raccontare storie comuni, che restano nascoste – spiega il regista – storie di vita di provincia che vanno avanti per inerzia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cronache Dalla Sardegna. Alex Warren · Ordinary. La famiglia nel bosco potrà finalmente riunirsi: hanno accettato un casolare nel verde di Palmoli. . . Tutto è bene quel che finisce bene. La vicenda della famiglia nel bosco che ha tenuto banco per mesi, ha un - facebook.com Vai su Facebook
Un casolare “Per tutto l’Universo“ - A Vallefoglia le riprese del film del regista urbinate Matteo Damiani. ilrestodelcarlino.it scrive